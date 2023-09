Sperrung zwischen Fellheim und Kellmünz ist aufgehoben

Zwei Wochen lang war die Staatsstraße für den Verkehr gesperrt. Jetzt sind die Kabelbauarbeiten abgeschlossen.

Die Straßenbauarbeiten an der Staatsstraße 2031 im Bereich des nördlichen Ortsausgangs in Pleß sind beendet. Die Sperrung der Staatsstraße zwischen Fellheim und Kellmünz ist wieder aufgehoben. Die wichtige Nahverkehrsverbindung zwischen Pleß und Kellmünz ist somit nach rund zwei Wochen Sperrung wieder ungehindert befahrbar. Da die durchgeführten Kabelbauarbeiten im Bereich des Plesser Bahnübergangs stattfanden, müsste die Staatsstraße in diesem Bereich über eine Vollsperrung abgesichert werden. (sar)