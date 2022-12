Stromsparen: Kellmünz startet Probelauf bei der Beleuchtung

Plus Bei der Straßenbeleuchtung hat die Gemeinde Energiesparpotenzial. In Kellmünz wurden mehrere Möglichkeiten diskutiert – und eine Variante wird jetzt ausprobiert.

Mit Energieeinsparungspotenzialen bei der Straßenbeleuchtung hat sich der Kellmünzer Marktgemeinderat auseinandergesetzt. Auslöser dafür war ein Antrag des Zweiten Bürgermeisters Helmut Rieder: Er regte eine Optimierung der Straßenbeleuchtung an.