Unbekannter beschädigt Nahrungsmittelautomaten in Kellmünz

In Kellmünz ist die Frontscheibe eines Nahrungsmittelautomaten gerissen. Die Polizei hat zwei Vermutungen, wie der Schaden entstanden sein könnte.

Auf 1000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, den eine unbekannte Person an einem Nahrungsmittelautomaten in der Bahnhofstraße in Kellmünz angerichtet hat. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Zeitraum zwischen 20 und 8 Uhr. Entweder wurde ein harter Gegenstand gegen die Frontscheibe des Automats geworfen oder die unbekannte Person trat massiv mit den Schuhen gegen die Scheibe, sodass diese riss. (AZ)