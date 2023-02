Wassergewinnung: Kellmünz ist mit Regionalplan nicht einverstanden

Der Regionalplan Donau-Iller bildet den Rahmen für die Entwicklung eines großen Gebiets. In Kellmünz gibt es aber ein Problem.

Eine geplante Vorrangfläche für die Wassergewinnung im Regionalplan Donau-Iller stößt im Kellmünzer Marktgemeinderat auf Widerstände. Dies hat sich auch im zweiten Beteiligungsverfahren zur Fortschreibung des Regionalplans nicht geändert.

Laut Bürgermeister Michael Obst kann die Marktgemeinde mit den planerischen Festlegungen nach wie vor nicht zufrieden sein. Es geht dabei um die geplanten Festlegungen von Vorrangflächen zur Wassergewinnung im Bereich östlich der Bahnlinie Ulm-Kempten bis zur Staatsstraße 2031 zwischen Kellmünz und Filzingen. Diese Festlegung stehe der Entwicklung von möglichen Gewerbe- und Wohnbauflächen beziehungsweise der städtebaulichen Entwicklung der Marktgemeinde Kellmünz entgegen.

Wasserschutzgebiet ist für die Gemeinde nicht umsetzbar

Teilflächen seien bereits in einem Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan enthalten. Diese Teilflächen dienten der Marktgemeinde in der Vergangenheit für Kiesabbau und seien daher in ihrem geologischen Aufbau ohnehin gestört. Auf dem ehemaligen Kiesabbaugelände sollen daher Gewerbeflächen entstehen. Die Vorrangfläche wird laut Bürgermeister auch wegen der unmittelbaren Nähe zu Straße und Bahntrasse und der damit verbundenen Gefahren abgelehnt. Eine Ausweisung eines Wasserschutzgebiets in diesem Bereich erscheint dem Bürgermeister nicht umsetzbar.

Nicht mehr betroffen ist demnach die Marktgemeinde Altenstadt, die als Ersatz für einen oberflächennahen Brunnen an der Iller den Neubau eines Trinkwasserbrunnens auf einem Höhenzug südöstlich von Filzingen plant. Somit entfalle auch die Schutzwirkung für die Wasserversorgung des Marktes Altenstadt. Das Kellmünzer Ratsgremium lehnte die planerischen Festlegungen im Bereich Wasserschutzgebiet einstimmig ab.