Wasserversorgung Iller-Rißtal muss Trinkwasser desinfizieren

Wegen Bauarbeiten beim Brunnen in Erolzheim wird dem Wasser Chlor zugesetzt. Auch Haushalte in Kellmünz sind davon betroffen.

Die Nachricht erreichte die Gemeinde Kellmünz erst, als es schon losging: Seit dem 9. November wird im Bereich des Zweckverbands Iller-Rißtal das Trinkwasser vorsorglich desinfiziert. Davon bekommen auch einige Haushalte im Ortsgebiet von Kellmünz etwas mit.

Nach Angaben der Gemeinde Kellmünz im aktuellen Mitteilungsblatt sind die Anwesen auf der westlichen Seite der Iller betroffen, die in den Straßen Hammerschmiede, Werkstraße und Am Gießenbach liegen. Die betreffenden Anwohner seien bereits per Briefeinwurf direkt informiert worden.

Chlorung des Wassers dauert bis 8. Dezember

Grund für die vorsorgliche Desinfizierung sind laut Information des Zweckverbands Bauarbeiten beim Brunnen Erolzheim, der zu dem Verbund gehört. Versorgt werden durch den Zweckverband die Gemeinden Erolzheim, Dettingen, Kirchberg, Balzheim, Schwendi, Burgrieden sowie die Stadt Laupheim und die Kirchdorfer Ortsteile Binnrot und Waldenhofen.

Der Brunnen werde nach der zulässigen Menge der Trinkwasserverordnung gechlort, ein leichter Chlorgeruch des Wassers könne deshalb nicht ausgeschlossen werden. Dieses mit Chlor desinfizierte Wasser ist nicht für Aquarien geeignet, die Konzentration der Chemikalie führe jedoch für Menschen nicht zu gesundheitlicher Beeinträchtigung. Voraussichtlich am 8. Dezember soll die Chlorung wieder abgesetzt werden. (AZ)