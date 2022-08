Alexander Walters Hawaii-Dessert im neuen Zuckerguss-Magazin

Lokal Der Kettershauser hat ein sommerliches Rezept entwickelt. Der gelernte Koch verspricht: Es ist nicht sein letzter Beitrag für unser Magazin.

Egal ob deftig oder süß - Alexander Walter kocht und isst gern. Gemeinsam mit seiner Frau Gitti probiert er das ganze Jahr über neue Rezepte aus. "Wenn das Gericht dann nach unserem Geschmack ist, kommt es regelmäßig auf den Tisch. Aber wir möchten unsere Freude am Kochen auch mit anderen teilen", sagt der Kettershauser. Deshalb hat er bereits mehrfach Koch- und Backanleitungen für Magazine unseres Verlags eingereicht. Sein im neuen Zuckerguss abgedrucktes, leicht zubereitendes "Hawaii-Dessert" ist das achte Rezept, das veröffentlicht wurde.