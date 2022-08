Bäckerei in Kettershausen schließt: Das sagt der Bürgermeister

Lokal Auch die Gemeindeverwaltung bedauert, dass die Bäckerei Briller den Betrieb einstellen wird. Der Bürgermeister ist in Kontakt mit einem anderen Unternehmen.

Wie die Kettershauser Bevölkerung bedauert auch die Gemeindeverwaltung die bevorstehende Schließung der Bäckerei Briller. Das teilt Bürgermeister Markus Koneberg auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Das gelte im Hinblick auf die Nahversorgung und auch, weil die Qualität der Backwaren immer sehr hoch sei. „Nicht nur Bürgerinnen und Bürger aus unserer Gemeinde wissen das zu schätzen“, sagt Koneberg und schildert, wie die Gemeinde Einkaufsmöglichkeiten bewahren oder möglichst noch verbessern möchte.