Das kosten Wasser und Abwasser künftig in Kettershausen

Plus Höhere Kosten und weniger Verbrauch zwingen die Gemeinde dazu, die Gebühren neu zu berechnen. Das ist dabei herausgekommen.

Für die Gemeinde Kettershausen wurde die Wasser- und Abwassergebührenkalkulation nach Ablauf des vierjährigen Zeitraums (Ablauf ist der 31. Dezember 2023) neu durchgeführt. Künftig müssen die Bürgerinnen und Bürger bei der Wasserverbrauchsgebühr ab dem kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen

Seit dem 1. Januar 2016 liegt der aktuelle Gebührensatz für Trinkwasser unverändert bei 0,62 Euro pro Kubik plus Grundgebühr. Bürgermeister Markus Koneberg machte darauf aufmerksam, dass diese Gebühr inzwischen nicht mehr kostendeckend ist, hier sozusagen bereits ein Fehlbetrag produziert wurde. Gestiegene Kosten für Strom, Personal (auch durch Tariferhöhungen) sowie Sachverständigenkosten etwa für Wasseruntersuchungen fließen nun in die neue Wassergebührenkalkulation mit ein.