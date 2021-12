Die Plätzchen-Profis geben Tipps: Alexander Walters Liebesmakronen

Plus Liebe geht durch den Magen - das beweist Alexander Walter aus Kettershausen mit seinem Plätzchenrezept.

Die Inspiration kam auch bei Alexander Walter von der Großmutter: "Meine Oma hat immer super Kokosmakronen gemacht, da hab ich mir gedacht, mach ich für meine Frau Liebesmakronen", schreibt der Kettershauser zu seinem selbst entwickelten Rezept. "Ich habe die Kokosmakronen einfach mal umgewandelt, die schmecken absolut super."