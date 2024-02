Kettershausen

Geschichte aus der Geschichte: Mozarts Konkurrent wuchs in Kettershausen auf

Dieser Gedenkstein in Kettershausen erinnnert an den Komponisten Joseph Sigmund Eugen Bachmann.

Plus Vor fast 200 Jahren starb Sixtus Bachmann. Er stammte aus dem Günztal. In jungen Jahren lieferte er sich einen Orgelwettstreit mit einem anderen Wunderkind.

Von Ralph Manhalter

Große Anerkennung spricht aus dieser Aussage über den in Kettershausen geborenen Joseph Sigmund Eugen Bachmann: „Schon in den frühesten Jahren seines Lebens wachte bei ihm mit seinen übrigen vortrefflichen Geistesanlagen auch die Neigung und Liebe zur Musik auf.“ Der Gewährsmann, der diese Zeilen verfasste, sollte es beurteilen können: Pfarrer Johann Friedrich Christmann aus Heutingsheim bei Ludwigsburg zählte selbst zu den regionalen Koryphäen der Musikgeschichte im ausgehenden 18. Jahrhundert. Durch dessen Aufzeichnungen lässt sich heute das Leben des ungewöhnlichen Mannes aus dem Günztal weitestgehend rekonstruieren.

Das Licht der Welt erblickte Bachmann am 18. Juli 1754 und erhielt wohl schon zeitig eine Art der frühkindlichen Musikerziehung durch seinen Vater Franz Anton. Offenbar konnte das begabte Kind schon mit neun Jahren an die 200 Klavierstücke auswendig spielen. Die schulische Ausbildung bekam das junge Talent zunächst in der damals noch bestehenden Abtei Fultenbach bei Dillingen, später im Benediktinerkloster Elchingen.

