Helme, Tablet und Co.: Einsatzkräfte bekommen neue Ausrüstung

Plus Der Kettershauser Gemeinderat beschließt Investitionen in die örtlichen Feuerwehren. Kommandant Thomas Rieder macht indes auf ein Problem aufmerksam.

Atemschutzkleidung, Helme, Handschuhe, Ersatz etwa für Leuchten, Schilder, Signale oder auch ein Tablet für Einsätze und Einsatzberichte sind Beispiele auf der Liste der Beschaffungen für die insgesamt fünf Freiwilligen Feuerwehren im Gemeindegebiet von Kettershausen. Diese war Thema in der Gemeinderatssitzung. Das Gremium stimmte den Anschaffungen mit geschätzten Kosten von insgesamt rund 35.000 Euro zu.

Wie der anwesende Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kettershausen Thomas Rieder berichtete, steht auch ein geplantes Türöffnung-Seminar auf der Liste. Anhand von Übungstüren und den bereits vorhandenen Werkzeugen soll dabei einstudiert werden, wie sich die Einsatzkräfte im Notfall Zutritt in Räume verschaffen können. Die praktische Weiterbildung findet an einem Wochenende statt und ist bislang für 15 Personen vorgesehen.