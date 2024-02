Kettershausen gibt Geld für Adventsweg und Tennisclub

23 Vereine organisieren den Adventsweg in Kettershausen, sie werden finanziell von der Gemeinde unterstützt. Der TC Kettershausen bekommt einen Zuschuss.

Auch vergangenes Jahr wurde in Kettershausen ein Adventsweg gestaltet. Es war das vierte Mal in Folge. Die Aktion erfreute sich großer Beliebtheit, sagte Bürgermeister Markus Koneberg in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das Gremium beschloss, den 23 Vereinen und Vereinigungen, die diesen Weg hergerichtet und geschmückt haben, jeweils 150 Euro zukommen zu lassen. Insgesamt beträgt der freiwillige Zuschuss somit 3450 Euro. Der Beschluss fiel einstimmig aus.

Thema im Gemeinderat war zudem ein Antrag des Tennisclub TC Ketterhausen auf Kostenzuschuss für einen elektrischen Warmwasserspeicher für die Duschen. Der bisherige gasbetriebene Boiler sei sicherheitstechnisch nicht mehr reparabel und auch aus umwelttechnischer Sicht nicht zeitgemäß, heißt es im Antragsschreiben. Die Kosten für den benötigten Boiler betragen laut Angebot 2900 Euro. Mit einstimmigem Beschluss befürwortete das Gremium den Antrag und gewährte den üblichen Zuschuss in Höhe von 20 Prozent der Kosten, also 580 Euro.