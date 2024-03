Kettershausen

12:00 Uhr

So steht Kettershausen zur Fortführung der Öko-Modellregion Günztal

Kettershausen ist eine von 15 Mitgliedsgemeinden in der Öko-Modellregion Günztal.

Plus Beteiligen sich die 15 Mitgliedsgemeinden auch in den kommenden Jahren? Kettershausen hat nach einem kontroversen Meinungsaustausch eine Entscheidung gefällt.

Von Zita Schmid

Seit Ende 2019 ist Kettershausen eine von 15 Gemeinden in der Öko-Modellregion Günztal. Nach der inzwischen zweiten Förderperiode, die im November 2024 ausläuft, streben die Verantwortlichen eine Fortführung um weitere drei Jahre an. Dazu gab es im Gemeinderat kritische Stimmen.

In der jüngsten Sitzung warb Projektmanagerin Rebecca Petschke um eine weitere Teilnahme Kettershausens an der Öko-Modellregion Günztal. Seit inzwischen gut vier Jahren hat sich diese zum Ziel gesetzt, die Wertschätzung von heimischen Bio-Erzeugnissen zu erhöhen, die Akteure zu vernetzen und so die regionale Wertschöpfung zu verbessern. Wie kürzlich auch im Nachbarort Babenhausen, gab Petschke einen Überblick über einzelne Projekte.

