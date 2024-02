Spielhügel und mehr: Wie der Außenbereich der neuen Kita aussehen soll

Plus Die Pläne für die neue Kita kommen im Kettershauser Gemeinderat gut an, einzelne Verbesserungsvorschläge sollen noch eingearbeitet werden. Das ist der Zeitplan.

Von Bobbycarbahn bis hin zu den Parkplätzen für Autos: Bei der Gemeinderatssitzung in Kettershausen stellten Wilhelm Daurer und Gabriele Wols vom Planungsbüro Daurer und Hasse einen Vorentwurf für die Außenanlage der neuen Kindertagesstätte vor. Dieser sieht – bis auf einen nördlichen Teilbereich – rund um das Haus viele Spielmöglichkeiten vor.

So soll eine Bobbycarbahn beide seitlichen Ausgänge von Kindergarten und Kinderkrippe verbinden. Der Außenbereich des Kindergartens soll unter anderem mit Sandkasten, verschiedenen Schaukeln, einem Spielhügel mit Rutsche, Kriechtunnel, Federwippgeräten ausgestattet werden.