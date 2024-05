Teurere Mittagsbetreuung und ärgerliche Diebstähle in Kettershausen

In Kettershausen steigen die Elternbeiträge für die Mittagsbetreuung der Grundschüler. Der Bürgermeister spricht im Gemeinderat noch ein anderes Thema an.

Für die Mittagsbetreuung der Kettershauser Grundschulkinder steigen die monatlichen Elternbeiträge. Der Gemeinderat hat eine 20-prozentige Erhöhung bei jedem Buchungsschritt beschlossen. So kostet beispielsweise die Betreuung eines Kindes für einen Tag in der Woche bis 14 Uhr bislang 15 Euro, bis 16 Uhr sind es für einen Tag 29 Euro. Diese Beiträge erhöhen sich durch den Beschluss auf 18 Euro beziehungsweise 35 Euro. Für vier Tage in der Woche sind es bislang 41 Euro (14 Uhr) und 79 Euro (16 Uhr). Diese Werte erhöhen sich auf 49 beziehungsweise 95 Euro. Die neuen Monatsbeiträge gelten von 1. September an für das Schuljahr 2024/25.

Unbekannte beschädigten Girlanden am Maibaum in Kettershausen

Sachbeschädigung und Diebstahl war ein weiteres Thema, das in der Sitzung zur Sprache kam. Wie Bürgermeister Markus Koneberg berichtete, wurde am Maibaum in Kettershausen kürzlich Girlandenschmuck beschädigt. In derselben Nacht wurde zudem das Werbebanner am Maibaum für das Sandhühlefest der Freiwilligen Feuerwehr Bebenhausen entwendet. Gestohlen wurde auch in Mohrenhausen, ebenfalls erst wenige Tage zuvor. Dort nahmen unbekannte Personen Pflanzen bei der Kneippanlage mit.

Die Wassertretanlage wurde vor gut sechs Jahren vom Soldaten- und Kameradschaftsverein Mohrenhausen gebaut. Seitdem wird sie vom Verein auch gepflegt. Kürzlich sind dort in einem Beet neue Kräuter eingepflanzt worden, von denen nun einige fehlen. Wie gegen die unerlaubten Handlungen vorgegangen werden soll oder kann, wurde in der Sitzung nicht besprochen. Der Bürgermeister bedauerte jedoch die Vorfälle, besonders auch im Hinblick auf die viele ehrenamtliche Arbeit, die immer für Maibaum, Fest und Anlage geleistet wird.

Lesen Sie dazu auch