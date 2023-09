Kettershausen

18:30 Uhr

Unterwegs mit dem Gyrocopter: Wie Cabrio-Fahren in der Luft

Wann immer es die Wetterbedingungen und seine Zeit erlauben, hebt Josef Winter von seinem eigenen Start- und Landeplatz in Kettershausen in die Lüfte ab.

Ehe man ihn als knallroten Punkt am Himmel erkennt, kann man ihn schon hören: den auch Gyrocopter genannten Tragschrauber von Josef Winter. Bei schönem Wetter startet der Kettershauser mit seinem Fluggerät oftmals in die Lüfte, um aus rund 300 Metern Höhe den Blick auf seine Heimat sowie die nähere und weitere Umgebung zu genießen. „Das ist Freiheit pur", schwärmt er von seinem großen Hobby: „Es ist so ähnlich wie Cabrio-Fahren, nur noch viel, viel schöner.“

Den bereits seit seiner Kindheit gehegten Traum vom Fliegen hat sich der ehemalige Landwirt schon vor mehr als zehn Jahren mit dem Kauf eines Motordrachens erfüllt. Während vier Wochenenden Theorieunterricht erwarb er sich umfangreiche Kenntnisse in Navigation, Meteorologie und einigen weiteren Fachgebieten, ehe er in Kempten die theoretische Prüfung für die Sportpiloten-Lizenz in der Kategorie „Ultraleicht“ ablegte. Zur Vorbereitung auf die praktische Prüfung absolvierte er insgesamt 30 Stunden mit einem Fluglehrer. Dann war es endlich so weit. „Vom Flugplatz Tannheim aus bin ich mit meinem eigenen Flugdrachen regelmäßig in die Lüfte gestartet“, erinnert sich Winter. Um dieses faszinierende Erlebnis auch mit Freunden oder Familienmitgliedern teilen zu können, absolvierte er anschließend den Passagierbeförderungsschein.

