Ein bisschen mehr Natur schadet dem Garten nicht

Lokal Die Berichte der Vorsitzenden des Igelhilfevereins sind schockierend. Dabei können wir Menschen einiges tun, um es den Wildtieren leichter zu machen.

Es gibt Tiere, die Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer gar nicht in ihrem Reich haben wollen. Schnecken gehören dazu, sind sie doch bekanntermaßen scharf auf Salat oder andere geschätzte Pflanzen. Die schleimigen Viecher sind zwar nicht die Leibspeise von Igeln, doch wenn der Appetit groß ist, verputzen die stacheligen Gesellen auch diese. Igel zählen gemeinhin nicht zu den unliebsamen Besuchern des Gartens. Deshalb stellt sich die Frage: Warum machen wir Menschen es ihnen so schwer?