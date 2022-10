Hinschauen ist der beste Einbruchschutz

Plus Fenster und Türen lassen sich sicherer machen, um Einbrecher abzuwehren. Die Polizei gibt dazu hilfreiche Tipps.

Haben Sie schon mal ein Fenster aufgebrochen? Das Gefühl ist ehrlich gesagt äußerst beklemmend. Mit einem handelsüblichen Schraubendreher kann theoretisch jeder ein Fenster öffnen, das nicht eigens gesichert ist. Wer es nicht glaubt, kann es sich in den Showrooms der Polizei zeigen lassen, die es beispielsweise in Neu-Ulm und Memmingen gibt.