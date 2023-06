Gospelsängerin als Musicalstar: Wie viel Sister Act steckt in Dir, Siyou?

Siyou Ngnoubamdjum ist seit mehr als 30 Jahren Profimusikerin – jetzt spielt sie erstmals eine Musical-Hauptrolle. Ein Podcast-Gespräch über Gott und die Welt.

Wenn man Siyou Isabelle Carola Ngnoubamdjum auf der Bühne der Wilhelmsburg in der Hauptrolle des Musicals Sister Act sieht, könnte man fast meinen, sie hätte noch nie etwas anderes gemacht. Dabei ist die langjährige Profimusikerin, die schon auf so vielen Bühnen stand, eigentlich eine Novizin im Musical-Fach. Und die Umstellung war nicht ganz so leicht, wie es jetzt Abend für Abend für das begeisterte Publikum aussieht. In der neuesten Folge von "Studio West: Der Donau-Iller-Podcast" erzählt sie davon – mit der gleichen Energie und Leidenschaft, mit der sie die Rolle der Nachtclubsängerin verkörpert, die vor Kriminellen in ein Nonnenkloster flüchtet und dort mit ihrer Musik begeistert.

Wie viel von dieser Deloris van Cartier in Siyou Isabelle Carola Ngnoubamdjum steckt, wie sie sich auf die ungewohnte Musical-Rolle vorbereitet hat und ob das vielleicht der Start einer Musical-Karriere sein könnte, darüber hat Siyou mit Ronald Hinzpeter und Rebekka Jakob gesprochen. Dabei galt es natürlich auch, die Frage zu klären, welches der Stücke aus "Sister Act" ihr liebstes ist – die Antwort gibt es im Podcast natürlich gesungen. Und auch wenn das jetzt wie ein fieser Teaser klingt: Es lohnt sich ganz besonders, diese Folge von "Studio-West: Der Donau-Iller-Podcast" ganz bis zum Schluss anzuhören, versprochen!

Siyou Isabelle Carola Ngnoubamdjum mit Rebekka Jakob und Ronald Hinzpeter im Podcast-Studio. Foto: Rosaria Kilian

In dem Podcast-Gespräch über Gott und die Welt geht es aber nicht nur um das aktuelle Stück, sondern um die Musikerin Siyou, ihre Wurzeln in Afrika, ihre Liebe zu den Schwaben und ihren Glauben, den sie als Tochter eines Pfarrers mit ihrer Musik transportieren möchte. Ihr politisches Engagement vor einigen Jahren, in das sie durch Zufall gerutscht war, kommt ebenso zur Sprache wie die aktuelle Lage, in der es nicht so leicht ist, Brücken zwischen den Menschen und den Kulturen zu bauen, wie es sich die Musikerin für sich selbst vorgenommen hat.

Der Podcast mit Siyou Isabelle Carola Ngnoubamdjum bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

Das Gespräch können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und vielen weiteren Anbietern:

Sie haben Kritik oder Anmerkungen zu unseren Podcasts? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@nuz.de