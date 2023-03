Starthilfe für den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt

Der Landkreis hat jetzt eine Jugendberufsagentur. Was Agentur für Arbeit, Jobcenter Neu-Ulm und Landratsamt Neu-Ulm sich von der Kooperation erhoffen.

"Allen jungen Menschen im Landkreis Neu-Ulm gute berufliche Zukunftschancen zu eröffnen" – das ist das Ziel der neuen Jugendberufsagentur im Landkreis Neu-Ulm. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterschrieben jetzt Landrat Thorsten Freudenberger, Richard Paul (Agentur für Arbeit Donauwörth) und Beate Reize (Jobcenter Neu-Ulm). Mit der Jugendberufsagentur sollen junge Menschen beim Übergang von der Schule in die Ausbildungs- und Arbeitswelt begleitet und unterstützt werden. Ein spezielles Augenmerk liegt dabei auf besonders förderungsbedürftigen jungen Menschen.

"Gerade jetzt in Zeiten, in denen der Arbeits- und Fachkräftemangel in immer mehr Branchen deutlich zutage tritt, ist es besonders wichtig, dass junge Menschen am Übergang von der Schule zum Beruf nicht verloren gehen", erläuterte Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth. "Wir möchten alle Jugendlichen bestmöglich bei ihrem Start ins Berufsleben begleiten und allen die individuell passende Unterstützung bieten." Die Jugendberufsagentur soll Kompetenzen und Fördermöglichkeiten bündeln, um optimale Ausbildungsvoraussetzungen für die jungen Menschen zu schaffen.

Jugendberufsagentur im Kreis Neu-Ulm hat keine Räume – aber ein Netzwerk

Hierfür vernetzen sich die verschiedenen Akteure untereinander, stehen regelmäßig in Austausch und besprechen einzelne Fälle, um bedarfsorientiert eine umfassende Hilfestellung geben zu können. Es gibt also kein eigenes Haus oder extra Räumlichkeiten für die Jugendberufsagentur, sondern die betroffenen Jugendlichen sind bei der Agentur für Arbeit beziehungsweise im Jobcenter oder bei der Kinder- und Jugendhilfe im Landratsamt gemeldet. "Durch die Vernetzung in der Jugendberufsagentur kann der Blick auf unterschiedliche Bedarfe des Jugendlichen geworfen werden, um daraus passende Unterstützungsmaßnahmen zu entwickeln", nennt Bettina Ohorn, Leiterin des Fachbereichs Jugend und Familie, einen weiteren Vorteil. Dadurch kann frühzeitig entsprechende Hilfestellung gegeben werden.

Die Kooperationspartner bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zur Bildung einer Jugendberufsagentur. Von links: Landrat Thorsten Freudenberger, Iris Maier (Berufsberatung Neu-Ulm), Bettina Ohorn (Leiterin des Fachbereichs Jugend und Familie im Landratsamt), Beate Reize (Jobcenter Neu-Ulm) und Richard Paul (Agentur für Arbeit Donauwörth). Foto: Landratsamt Neu-ulm

"Am Übergang von der Schule in das Berufsleben erfolgt eine Weichenstellung für den beruflichen und persönlichen Lebensweg eines jeden jungen Menschen", stellt Beate Reize, Geschäftsführerin des Jobcenters Neu-Ulm, heraus. "Trotz einer insgesamt positiven Entwicklung am Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt meistern nicht alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen diesen Übergang problemlos. Viele benötigen eine zielgerichtete Unterstützung bei der beruflichen und sozialen Integration. Insbesondere im Rechtskreis SGB II verfügen viele Arbeitslose unter 25 Jahren über keinen Schulabschluss beziehungsweise keinen Berufsabschluss."

Auch Landrat Thorsten Freudenberger liegt das Projekt am Herzen. "So wichtig es ist, entsprechendes Personal vor Ort auszubilden, zu halten und zu fördern, so wichtig ist es auch, den Jugendlichen und damit allen Mitgliedern unserer Gesellschaft eine berufliche Perspektive sowie Zukunftsperspektive zu geben." (AZ)