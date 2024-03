Landkreis Neu-Ulm

Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Kaufen Sie an Lebensmittelautomaten ein?

Lebensmittel aus dem Automaten: Das ist ein Konzept, das mittlerweile in vielen Orten angekommen ist.

Plus In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir von Passanten wissen: Kaufen Sie Lebensmittel vom Automaten? Die Meinungen gehen auseinander.

Von Regina Langhans

Automaten, an denen am Wochenende oder nach Ladenschluss Waren gekauft werden können, sind eigentlich nicht neu. Interessant ist jedoch, wie sie derzeit die Grundlage für neue, auf Digitalisierung beruhende Geschäftsmodelle bilden. 24 Stunden im Supermarkt einkaufen ohne den Einsatz von Personal: Das wird dadurch möglich. Doch ist dies auch erstrebenswert? In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Kaufen Sie Lebensmittel aus Automaten?

Sabrina Egle aus Jedesheim. Foto: Regina Langhans

Sabrina Egle aus Jedesheim: Tatsächlich kaufe ich Lebensmittel aus Automaten, weil ich dann nicht auf die Ladenöffnungszeiten angewiesen bin. Bei kleinen Kindern kann schnell mal etwas ausgehen, Eier für Pfannkuchen zum Beispiel. Dann ist es praktisch, wenn ich mir gerade am Wochenende an den Automaten mit regionalen Produkten, etwa auch Käse oder Nudeln, Nachschub besorgen kann. Alternativ bediene ich mich auch an den Wochenmärkten.

