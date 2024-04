23-Jähriger versucht mit AMG-Mercedes, vor der Polizei zu flüchten

Ein junger Mann braust in Laupheim mit seinem hochmotorisierten Auto davon, um nicht von der Polizei kontrolliert zu werden. Das gelingt ihm nur kurzzeitig.

Mit einem hochmotorisierten Wagen hat ein junger Autofahrer in Oberschwaben einer Polizeikontrolle entgehen wollen. Am Freitagabend gegen 22.35 Uhr, so teilt die Polizei mit, hat eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Laupheim den Mercedes AMG im Stadtgebiet in den Fokus genommen, um ihn zu kontrollieren. Nachdem der 23 Jahre alte Fahrer dies erkannt hatte, beschleunigte er sofort stark und versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Die anschließende Verfolgungsjagd ging mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zunächst über die Weihertalstraße stadtauswärts. Dort kam es nach Angaben der Polizeibeamten durch Überholmanöver zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmenden.

In Achstetten kommt der Mercedes AMG von der Straße ab

"Der Fahrer konnte danach aufgrund seiner höheren Motorisierung seines Fahrzeugs kurzzeitig entkommen", berichtet die Polizei. Bei der weiteren Fahndung mit zusätzlichen Streifenbesatzungen konnte der Mercedes in Burgrieden erneut festgestellt werden. Wiederum flüchtete der junge Mann mit dem schnellen Fahrzeug und es kam zur weiteren Gefährdung eines Streifenwagens. Am Kreisverkehr beim Industriegebiet in Achstetten kam der AMG-Mercedes jedoch von der Straße ab und fuhr sich im Grünstreifen fest.

Die Polizisten konnten den jungen Mann unverletzt festnehmen. An seinem Auto waren augenscheinlich Umbauten und Änderungen vorgenommen worden, die zur Erlöschung der Betriebserlaubnis geführt hatten. Der Fahrer wird nun unter anderem wegen eines verbotenen Straßenrennens mit Gefährdung zur Anzeige gebracht. Sein Führerschein und der Mercedes wurden beschlagnahmt. Außerdem ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutprobe an. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeuginnen und Zeugen sowie Geschädigten des Vorfalls. Sollte es dazu Hinweise geben, so wird gebeten, sich mit der Polizei Laupheim unter der Telefonnummer 07392/9630-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)