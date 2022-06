Memmingen/Bellenberg

19:11 Uhr

Totschlag in Bellenberg: Zeugen beschreiben Lage vor letztem Treffen

Lokal Ein Mann hat die Verkäuferin seines Hauses getötet. Die Ehefrau und weitere Zeugen berichten von Wut und Verzweiflung beim Angeklagten und dem späteren Opfer.

Von Jens Noll

Die schwangere Ehefrau war mit der älteren Tochter auf dem Spielplatz, als sie die schreckliche Nachricht erreichte. "Ich habe sie umgebracht", habe ihr Mann am Telefon gesagt und sie habe zuerst an einen blöden Scherz gedacht. So erzählt es die Partnerin des Angeklagten am Donnerstag vor dem Schwurgericht am Landgericht Memmingen. Doch es war kein Scherz. Die andere Frau, die der Familie ein Einfamilienhaus verkauft hatte, war tot, mit mehreren Tritten gegen den Kopf soll sie der heute 36-Jährige umgebracht haben.

