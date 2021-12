Memmingen

vor 51 Min.

Neuer Magnetresonanztomograph für die Radiologie in Memmingen

Plus Das Klinikum nimmt einen hochmodernen 3-Tesla-Magnetresonanztomographen in Betrieb. So sollen Patienten und Mitarbeiter davon profitieren.

Sieben Tonnen wiegt der neue Supermagnet, der vor Kurzem in den modernisierten Räumen der Radiologie im Untergeschoss des Klinikums Memmingen in Betrieb genommen wurde. Für den neuen Magnetresonanztomographen (MRT) und die dazugehörigen Renovierungsarbeiten wurden nach Angaben der Klinik 2,5 Millionen Euro investiert. Patienten und Mitarbeiter sollen gleichermaßen davon profitieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen