vor 15 Min.

So bereitet sich die neue Intendantin des Landestheaters auf den Neustart vor

Plus Sarah Kohrs leitet das Landestheater ab der Spielzeit 2024/25. Sie kommt schon jetzt häufig nach Memmingen. Was sie zur Neubesetzung des Ensembles sagt.

Von Brigitte Hefele-Beitlich

Einmal die Woche kommt Sarah Kohrs, die designierte Intendantin des Landestheaters Schwaben (LTS), schon jetzt nach Memmingen. Oft bleibt sie dann aber nicht in der Stadt, sondern fährt weiter in einen der weit verstreuten LTS-Gastspielorte. Denn eines ihrer Ziele sei, die Landesbühne bei den Mitgliedern des Zweckverbands wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken und dort öfter zu spielen, sagt sie. Thema bei Kohrs Arbeitsbesuchen am LTS, das sie ab der Spielzeit 2024/25 leiten wird, ist natürlich auch ihr künftiges Ensemble – mit dessen Umbesetzung sie bereits einigen Staub aufgewirbelt hat.

Sehr positiv sei die Resonanz auf ihre Besuche in den Gastspielorten, berichtet Kohrs. Sie habe da durchaus Nachholbedarf gespürt. Die Mitglieder des Zweckverbands zahlen einen Sockelbetrag ans LTS und bekommen dafür Vorstellungen zu sehr günstigen Konditionen. In Kohrs Augen wird das aber zu wenig angenommen. Sie versteht nicht, dass manche stattdessen Tourneetheater engagieren, die mindestens das Doppelte kosten, obwohl sie damit „die Katze im Sack kaufen“. Kohrs betont, ihr künftiges Programm decke alle Publikumswünsche ab, niemand könne sagen, er finde sich darin nicht wieder. Ein Musical, Komödien, ein regionales Stück, zeitgenössisches Theater, Uraufführungen, moderne Klassiker für Schulklassen und das Weihnachtsstück: da sei für jeden etwas dabei. Alle Inszenierungen seien mobil und könnten jederzeit auf Tour gehen. Besonders auch an die Kinder- und Jugendstücke des Jungen Landestheaters denkt Kohrs dabei. „Mit dieser Sparte hat Kathrin Mädler Großes geschaffen“, sagt sie. Jedes Kind sollte mindestens einmal im Jahr ins Theater gehen, wünscht sich Kohrs, das müsse auch politisch mehr unterstützt werden.

