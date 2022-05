Neu-Ulm/Weißenhorn

06:00 Uhr

Falsche Masken-Atteste benutzt? Gericht spricht Elchinger Ehepaar frei

Plus Ein Ehepaar nimmt Ende 2020 ohne Corona-Schutzmaske an einer Versammlung in Weißenhorn teil. Wegen vermeintlich gefälschter Atteste standen sie sich nun vor Gericht.

Von Jonas Klimm

Es ist der 18. Dezember 2020, die Hochphase der Corona-Pandemie. Ein Elchinger Ehepaar besucht eine Versammlung auf dem Weißenhorner Kirchplatz. Wie sie später aussagen, wollen sie dort die Rede ihres behandelnden Zahnarztes hören. Zu diesem Zeitpunkt gilt auf öffentlichen Plätzen in Bayern noch die Maskenpflicht. Deshalb prüft die anwesende Polizei diejenigen Versammlungs-Teilnehmer, die sich ohne dieselbe auf dem Kirchplatz aufhalten. Unter den Kontrollierten sind auch die Elchinger Ehegatten, sie tragen keine Masken, vorgeblich aus gesundheitlichen Gründen. Erste Zweifel an der Echtheit der Bescheinigungen kommen auf.

