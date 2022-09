Das Anliegen des Kameradschaftsvereins ist immer noch aktuell

Vor mehr als 100 Jahren wurde der Soldaten- und Kameradschaftsverein Obenhausen gegründet. Am Wochenende wird gefeiert.

Dem Soldaten- und Kameradschaftsverein Obenhausen steht mit den Feierlichkeiten des 100-jährigen Vereinsbestehens ein großes Ereignis ins Haus. Dabei gibt es den Verein sogar schon etwas länger als 100 Jahre.

Den Beginn für die Jubiläumsfeier bildet ein Festgottesdienst, der am Samstag, 24. September, um 16.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin stattfindet. Daran schließt sich um 17.30 Uhr ein gemeinsames Gedenken am Ehrenmal an. Gegen 18 Uhr beginnt dann der Festakt zur 100-Jahr-Feier im Vereinsheim Obenhausen. Dabei werden Auszüge aus der Vereinschronik verlesen und Vereinsmitglieder geehrt. Gegen 20.15 Uhr geht die Veranstaltung in geselliges Beisammensein über.

Unterlagen des Vereins gingen bei einem Hausbrand in Obenhausen verloren

Gegründet wurde der damalige Krieger- und Soldatenverein Obenhausen bereits im Jahr 1920. Der erste Vereinsvorsitzende war Xaver Hamp. Schon in den Angangsjahren war der Verein sehr aktiv: So wurde zwischen 1920 und 1938 fast jährlich zur Weihnachtszeit ein volkstümliches Theaterstück aufgeführt. Die örtlichen Vereine wechselten sich dabei ab. Bedauerlicherweise sind fast alle alten Unterlagen wie Protokolle, Unterlagen oder Zeitungsberichte des Soldaten- und Kameradschaftsvereins bei einem Hausbrand im Jahr 2012 dem Raub der Flammen zum Opfer gefallen.

Während des Zweiten Weltkriegs ruhten die Vereinsaktivitäten. Die Wiedergründung fand im Jahr 1953 in Gasthaus zur Blauen Traube statt. 35 Soldaten und Kriegsteilnehmer waren damals anwesend. Zum Vorsitzenden wurde wiederum Xaver Hamp gewählt. Der jährliche Vereinsbeitrag wurde auf 1,50 DM festgesetzt. Im Jahr 1955 wurde die Vereinsfahne renoviert und anschließend fand eine Fahnenweihe mit einem Festabend und rund 800 Gästen statt. Überliefert ist ein Spruch von Graf Ernst von Moy: „Die ersten Fahne zahlte mein Onkel, die zweite Fahne zahle ich….“ Hinsichtlich des Mitgliederstands entwickelte sich der Verein gut. Im Jahr 1962 waren es 81 Vereinsmitglieder und neun Ehrenmitglieder.

Im Verein gibt es noch ein Mitglied, das am Krieg teilnahm

Laut Vereinsvorsitzendem Michael Obst zählt der Verein nur noch einen aktiven Kriegsteilnehmer in seinen Reihen. Die Erinnerung und die damit einhergehende Mahnung für Frieden dürfe dennoch nicht verloren gehen oder in Vergessenheit geraten. Angesichts der Kriegsereignisse in der Ukraine zeige sich, wie wichtig es ist, den Verein aufrechtzuerhalten. Einst seien die Krieger- und Soldatenvereine gegründet worden, um die bedrückenden, leidvollen und traumatisierenden Erlebnisse des Kriegsgeschehens besser verarbeiten zu können. "Eine Therapie gab es damals noch nicht." Heutzutage müsse man sich mahnend gegen Krieg, Terrorismus und rechtsgerichtete Aktivitäten stemmen.