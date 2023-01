Die Eckkneipe wird beim Theater Obenhausen zum Gourmetrestaurant

Plus "Kaviar trifft Currywurst" heißt das aktuelle Stück des Theaters Obenhausen. Die Premiere kommt gut an. Es folgen noch drei weitere Aufführungen.

Theaterspielen hat in Obenhausen Tradition. Um das allzu oft bemühte Wort nicht weiter zu strapazieren, seien nur folgende Eckdaten genannt: 1890 fanden sich die ersten Laienspieler im Ort zusammen, um in der Weihnachts- und Neujahrszeit die Einwohnerschaft zu unterhalten. Über die Auswahl der Stücke bestimmte noch der Herr Pfarrer und diese durften, wen wundert es, auf gar keinen Fall sittenwidrig sein. Auch 132 Jahre später ist spürbar, dass die Begeisterung der Darstellerinnen und Darsteller für ihr Stück ebenso geblieben ist wie die terminliche Verankerung zum Jahreswechsel.