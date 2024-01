Obenhausen

11:59 Uhr

Ehemaliger Kindergarten in Obenhausen wird zur Tauschbücherei

Anneliese Bergmiller (sitzend) und Beate Aberle mit Bürgermeister Markus Wöhrle in der neuen „Leihbücherei im Wintergarten“ in Obenhausen.

Plus Der Obenhauser Frauentreff und der Markt Buch haben gemeinsam eine Anlaufstelle für Menschen eingerichtet, die gerne lesen. Vorläufig ist sie zweimal pro Woche geöffnet.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

In Obenhausen gibt es jetzt eine „Tauschbücherei im Wintergarten“. Sie wurde von Mitgliedern des Obenhauser Frauentreffs in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Buch in zentraler Lage zwischen Kirche, Friedhof und Vereinsheim eingerichtet. Anstatt wie andernorts ein öffentlicher Bücherschrank steht im Eingangsbereich des ehemaligen Kindergartens ein kleiner Raum mit mehreren Regalen zur Verfügung. Dort bietet sich für Leserinnen und Leser aller Altersstufen kostenlos, anonym und ohne Formalitäten eine breite Palette von Büchern zum Tauschen oder Mitnehmen.

Die Idee für die Tauschbücherei entstand bei der Jahresversammlung des Obenhauser Frauentreffs. „Wir haben uns überlegt, was wir mit den Büchern machen, die vom jährlichen Bücherflohmarkt übrig geblieben sind“, berichtet Anneliese Bergmiller. Der helle und geräumige Eingangsbereich des ehemaligen Kindergartens bot sich als ideale Lokalität für eine öffentliche Leihbücherei. Bei Bürgermeister Markus Wöhrle stieß der Vorschlag der Frauen gleich auf Zustimmung. Er stellte einige nicht mehr benötigte Regale des ehemaligen Kindergartens zur Verfügung.

