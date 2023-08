Obenhausen

Erst wird gekickt, dann geht es in Obenhausen um die berufliche Karriere

Plus Der TSV Obenhausen veranstaltet am 8. September einen Karrieretag. Teil des Ausbildungsforums ist auch ein Turnier für den Fußball-Nachwuchs.

Klassische Ausbildungsmessen sind ein wichtiger Baustein für die Berufsfindung junger Leute, denn sie gewähren Einblicke in attraktive Firmen und die Chance, erste Kontakte zu knüpfen. Viele Schülerinnen und Schüler erhoffen sich auf dem Weg in ihre berufliche Zukunft dabei die Antwort auf ihre Fragen zu finden: Welche Berufe gibt es überhaupt? Welche Ausbildung ist richtig für mich? Wo kann ich mich bewerben? Dass die regionale Ausbildungslandschaft sehr vielfältig ist, will der TSV Obenhausen am Samstag, 9. September, beweisen.

Dann bietet der Verein einen interaktiven Marktplatz der besonderen Art für Jugendliche, Eltern und Firmen. Die Einladung zu einem Vorbereitungsturnier für die älteren Jugend-Mannschaften der Fußballvereine aus der Nachbarschaft ging einher mit dem Angebot eines Ausbildungsforums durch regionale Unternehmen. „Unsere Idee stieß auf beiden Seiten, bei den Trainern und den Betrieben, auf offene Ohren“, sagt Obenhausens Sportlicher Leiter Maximilian Tränkle. Das Ausbildungsforum wird durch einen gedruckten Stellenkompass ergänzt. Die Veranstaltung findet zwischen 10 und 17 Uhr am Sportgelände des TSV Obenhausen statt und ist für alle Interessierten offen.

