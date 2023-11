Oberroth

vor 17 Min.

Die Oberrother Heimatgeschichte auf 340 Seiten erzählt

Drei Jahre lang hat Ludwig Rendle unzählige Arbeitsstunden in die 343 Seiten umfassende Chronik des Dorfes Oberroth investiert.

Plus Ludwig Rendle hat Geschichte und Geschichten seines Heimatorts zusammengetragen. Daraus ist jetzt eine spannende und wertvolle Ortschronik entstanden.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

Drei Jahre lang ist Ludwig Rendle unzählige Stunden lang in die Vergangenheit eingetaucht. Viele Tage lang hat er in Archiven verbracht, in alten Dokumenten und Unterlagen gestöbert, Menschen befragt sowie Berichte ausgewertet und festgehalten. Das Ergebnis ist beachtlich: Die Oberrother Ortschronik umfasst insgesamt 343 Seiten, gefüllt mit wertvollen Informationen und Bildern.

Das vom Anton H. Konrad Verlag herausgegebene Buch wird am Freitag, 1. Dezember, ab 20 Uhr im Vereinsheim der Öffentlichkeit präsentiert. Die Veranstaltung wird von den Rothtalmusikanten klanglich umrahmt. Mit einer Kriminalgeschichte aus der Ortschronik sorgt der Theaterverein für Spannung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen