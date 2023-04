Osterberg

Haushalt 2023: Osterberg investiert viel Geld in den Straßenbau

Die Straßensanierung im Bereich Schlossweg und am Kirchberg (im Bild) steht heuer in Osterberg im Mittelpunkt. Die Bauarbeiten am Schlossberg sollen noch im April beginnen.

Plus Für das laufende Jahr sind in Osterberg rund 2,1 Millionen Euro für Baumaßnahmen eingeplant. Am Jahresende wird der Schuldenstand wohl deutlich höher sein.

Von Armin Schmid

Die größten Einzelprojekte im Osterberger Gemeindehaushalt 2023 sind Vorhaben im Straßenbau. Im Mittelpunkt stehen dabei Sanierungen im Bereich des Schlosswegs und des Kirchbergs. Der Beginn der beiden Maßnahmen war schon für 2022 geplant, das konnte aber nicht umgesetzt werden. Nun sollen die Bauarbeiten am Schlossberg laut Bürgermeister Martin Werner noch im April beginnen.

Die Baustrecke zieht sich von der ehemaligen Bäckerei hin bis zum Brunnen. Bis zu den Sommerferien könnten die Sanierungsarbeiten weitestgehend abgeschlossen sein. Der Kirchberg bleibt während der Bauarbeiten im Schlossweg durchgehend befahrbar. Der Brunnenplatz im Kreuzungsbereich wird neu gestaltet. Im Herbst folgt dann mit den Sanierungsarbeiten im Kirchberg der zweite Bauabschnitt. Eine Fertigstellung noch vor dem Wintereinbruch ist dem Bürgermeister zufolge eher unwahrscheinlich.

