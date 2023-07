Osterberg

12:30 Uhr

Wie geht es mit dem Wärmenetz in Osterberg weiter?

Plus In Osterberg ist das Interesse an der lokalen Wärmeversorgung groß. Doch bei der Finanzierung gab es Rückschläge. Jetzt geht die Gemeinde einen anderen Weg.

Von Armin Schmid Artikel anhören Shape

Wie geht es weiter mit dem Wärmenetz in der Gemeinde Osterberg? Diese Frage interessiert nicht nur den Gemeinderat, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger. Rund 70 Zuhörerinnen und Zuhörer waren deshalb zur Gemeinderatssitzung gekommen, das Pfarrheim Paulushaus war restlos voll besetzt.

Bürgermeister Martin Werner konnte allerdings keine allzu guten Nachrichten verkünden: Ein Jahr, nachdem die Gemeinde beschlossen hatte, einen Förderantrag für das Wärmenetz zu stellen und ins Verfahren einzusteigen, stehe man wieder ganz am Anfang. Den Förderantrag für die kommunale Wärmeplanung hat die Gemeinde dreimal mit negativem Bescheid wieder zurückbekommen. Offenbar lag Osterberg als relativ kleine Gemeinde mit dem gestellten Antrag über dem förderfähigen Gesamtbetrag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen