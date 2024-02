Pfaffenhofen an der Roth

vor 52 Min.

Gesangsverein Liederkranz nimmt Pfaffenhofen mit in die Zukunft

Plus Beim "Bunten Abend" unterhält der Liederkranz Pfaffenhofen sein Publikum. Mal wird es politisch, mal geht es darum, den Markt vor der Plastikpest zu bewahren.

Von Stefan Kümmritz

Am dreifach inszenierten "Bunten Abend" des Pfaffenhofer Gesangvereins Liederkranz am Faschingswochenende im heimischen Martinushaus ist bei den Besuchern und Besucherinnen kein Auge trocken geblieben. Bei den Faschingsauftritten, an denen rund 50 Mitglieder des Vereins beteiligt waren und die unter dem Motto "Zurück zur Zukunft" standen, wurde mitunter kabarettistisch-kräftig und meist recht bissig an der Gegenwart gedreht.

Oft stand die Marktgemeinde selbst oder ihre Verwaltung im Fokus spaßiger Kommentare, die – siehe die Taverne-Kreuzung – auch mal tieferen und realistischen Hintergrund hatten. Aber alle im Saal hatten viel Spaß an der Freud', auch Bürgermeister Sebastian Sparwasser, der ganz vorne das Geschehen auf der Bühne aufmerksam und mit Lachfalten im Gesicht verfolgte.

