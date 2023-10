Der Weg ist das Ziel: So war das Ufersausen 2023 in Pfaffenhofen

Plus Bei dem Spendenlauf in der Marktgemeinde geht es nicht um gelaufene Zeiten und Sieger, sondern um das Gemeinschaftsgefühl. Für das nächste Jahr gibt es schon Pläne.

Das Gewimmel hinter der Startlinie wurde immer größer. Bunt ging es da zu, laut und fröhlich. Es waren nur noch wenige Minuten bis zum Start des zweiten Pfaffenhofer Spendenlaufs „Ufersausen“, das Wetter war herrlich, die Stimmung bestens und die 2,3 Kilometer lange Runde für alle zu bewältigen. Über 900 Läufer und Läuferinnen machten sich auf den Weg.

Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin, ob jung oder alt, Mann, Frau oder Kind konnten innerhalb von zwei Stunden so viele Runden drehen, wie sie wollten – und natürlich schafften. Dann hieß es „Los!“ und es ging los, vorneweg die Kinder, die mit größtem Eifer davon stürmten. Einige nahmen es sehr sportlich und setzten sich spurtend gleich von der Masse ab, andere gingen die Sache langsamer, manche recht gemächlich an.