Lang ersehnter Briefkasten am Rathaus in Pfaffenhofen wird Wirklichkeit

Plus Mit einem Scherz machte eine Gruppe darauf aufmerksam, dass Briefkästen in Pfaffenhofen fehlen. Nun hat eine der Beteiligten eine Überraschung erlebt.

Hat der Aprilscherz tatsächlich Wirkung gezeigt? Überrascht hat eine Frau aus Pfaffenhofen am Mittwochmorgen auf einen Mitarbeiter der Deutschen Post reagiert, der ganz offensichtlich einen neuen gelben Briefkasten auf dem Rathausplatz im Herzen der Marktgemeinde aufgestellt hat. Von dieser Entdeckung musste die Pfaffenhoferin auch gleich unserer Redaktion berichten. "Das ist vielleicht nur geschehen, weil wir Druck gemacht haben", mutmaßt sie.