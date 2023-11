Regglisweiler

vor 17 Min.

Voller Einsatz beim Konzert des Landespolizeiorchesters

Plus Unter der Leitung von Stefan R. Halder liefert das Ensemble in Regglisweiler einen mitreißenden Konzertabend voller Überraschungen. Das Publikum ist begeistert.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Mitreißend - mit diesem Wort lässt sich am Besten beschreiben, was Stefan R. Halder, der Chefdirigent des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg beim Konzert im Bürgerhaus Regglisweiler bot. Sein Auftreten löste beim zahlreichen Publikum wahre Beifallsstürme aus, als er aus seinem Orchester alles herausholte, was an Leistungsvermögen vorhanden war. Und das war eine Unmenge.

Sein Dirigierstil hat so gar nichts Konventionelles. Die Sprünge und die großen Gesten sind aber nicht nur Show, sondern signalisieren extrem deutlich, wie der Dirigent die Stücke interpretiert und wie er die Wiedergabe wünschte. In Regglisweiler war das Publikum jedenfalls am Ende des begeisternden Konzertes überzeugt: Eine solche Performance hatte noch niemand erlebt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen