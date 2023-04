Ein Haus voller Kinder: Kita Biberach feiert und weiht neue Krippe ein

Das 25-jährige Bestehen der Kita und die Einweihung der neuen Kinderkrippe waren gute Gründe, im Roggenburger Ortsteil Biberach zu feiern.

Gleich zwei große Anlässe zum Feiern gab es für die Kinder und Erzieherinnen und Erzieher der Kindertagesstätte St. Sebastian in Biberach. Beim Festakt im Haus der Vereine stießen die Gäste auf das 25-jährige Bestehen der Kindertagesstätte an und auf den neuen Kita-Anbau. Damit können in Biberach auch kleinere Kinder ab zwölf Monaten betreut werden. Knapp 300 Gäste kamen zum Gottesdienst mit anschließendem Festakt und Spielenachmittag.

Leiterin Brigitte Gonnermann schaute in ihrer Ansprache auf die Anfangszeit der Einrichtung zurück: „Vor 25 Jahren, also 1998, war vieles anders. Im beschaulichen Biberach startete der Kindergarten mit einem Team von drei pädagogische Fachkräften und einer Praktikantin. Wir waren zwei Gruppen, ausschließlich für Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Montag, Mittwoch und Freitagnachmittag war die Einrichtung geschlossen.“ Heute kaum noch vorstellbar: Inzwischen arbeitet ein Team aus neun Leuten die gesamte Woche in drei Kindergartengruppen.

Bürgermeister Stölzle: Betreuungsplätze für Kinder sind in Biberach notwendig

Neben der Sonnenblumen- und Regenbogengruppe kam im September 2022 die Bienchengruppe für die Kleinsten hinzu. Susanne Salzmann, Vertreterin des Landrats Thorsten Freudenberger, und der Roggenburger Bürgermeister Mathias Stölzle gingen auf die verbesserte Betreuungssituation und die Notwendigkeit einer schnellen Bereitstellung von Betreuungsplätzen ein. Stölzle kam vor allem auf die Bedürfnisse einer modernen Gemeinde zu sprechen: Heutzutage gehöre eine pädagogisch hochwertige Kinderbetreuung zum Angebot dazu. Bei dieser Gelegenheit dankte Stölzle seinem Amtsvorgänger Franz-Clemens Brechtel für die Initiierung des Projekts und die wegweisende Umsetzung.

Wie es sich für einen Geburtstag gehört, gab es allerhand Geschenke. Die Vereine versprachen, im Sommer den Eiswagen vorbeizuschicken und alle Kinder auf ein Eis einzuladen. Von der VR-Bank Roggenburg bekam die Kinderkrippe einen motorisierten Kleinbus mit sechs Sitzplätzen geschenkt. Mit diesem sind Spaziergänge oder Ausflüge in die Natur künftig angenehmer – vor allem, wenn die Kraft bei den Kleinsten mal nachlässt. Gonnermann bedankte sich bei den anwesenden Gästen für die Aufmerksamkeiten und das Lob für die geleistete pädagogische Arbeit. Die Anerkennung sehe man vor allem an einer Sache: In den kommenden Jahren werden vermehrt Kinder in die Kindertagesstätte eintreten, deren Eltern selbst einmal die Einrichtung besuchten. Zum Abschluss konnten sich die großen Gäste bei einer Führung von der neuen liebevoll gestalteten Krippe und dem Speisesaal überzeugen. Die Kleinen kamen beim Basteln, bei der Märchenstunde und beim Kasperletheater auf ihre Kosten. (AZ)