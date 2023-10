Der Biber zieht in den Pavillon am Walderlebniszentrum

Eine neue Ausstellung in Roggenburg beschäftigt sich mit dem Biber. Dabei werden auch Konflikte nicht ausgeklammert, die durch den Nager entstehen.

Seit Freitag ist eine neue Ausstellung im Pavillon des Walderlebniszentrums am Roggenburger Kloster zu besichtigen. Geboten wird Wissenswertes rund um den Biber. Ein possierliches Tierchen, das aber auch für Konflikte sorgen kann.

Albin Huber, Leiter des Zentrums, und sein Team haben im Sommerhalbjahr die Ausstellung vorbereitet. Die Mühe hat sich gelohnt: Der Besucher wird unter anderem von einem mannshohen Biberbau begrüßt. Darauf thront ein lebensecht wirkender Biber, der allerdings nicht leicht zu ergattern war. Die geschützten Tiere dürfen nicht erlegt werden, sodass erst nach einem Unfalltod ein entsprechendes Exemplar für die Ausstellung zur Verfügung gestellt werden konnte. Besucher können sogar in den Bau hinein kriechen sich die Behausung von innen ansehen.

In Roggenburg wird die Arbeit des Bibers anschaulich dargestellt

Zum Nageverhalten des Tieres gibt es ein interaktives Exponat, das Unterschiede beim Baumfällen verdeutlicht: Ein Mensch schlägt eine Kerbe in den Stamm, um die Fallrichtung bestimmen zu können. Der Biber nagt an allen Seiten des Baums, sodass es gelegentliche Fälle von ungewollter Selbsttötung gibt, da der Stamm auf den Nager fällt. Huber selbst hat bereits Tiere aus dieser Situation befreien müssen. Für die Tiere ist das Nagen lebenswichtig, da die Zähne ständig nachwachsen. Ohne Nagetätigkeit könnten sie bald keine Nahrung mehr zu sich nehmen.

Das ist der Biber 1 / 6 Zurück Vorwärts Der Biber ist Europas größtes Nagetier.

Ein ausgewachsener Biber kann bis zu 130 Zentimeter lang werden und 20 bis 30 Kilogramm Gewicht auf die Waage bringen.

Die Säugetiere leben an fließenden und stehenden Gewässern. Diese sollten mindestens 80 Zentimeter tief sein, damit die unter Wasser gelegenen Eingänge der Biberburgen im Winter nicht zufrieren.

Ursprünglich waren die vegetarisch lebenden Nagetiere in ganz Europa verbreitet. Die Jagd auf sie führte im 19. Jahrhundert fast zu ihrer Ausrottung.

In Bayern war der Biber von 1867 bis 1966 ausgestorben. Nicht nur Fleisch und Pelz der nachtaktiven Nager waren begehrt, sondern auch ihr Analdrüsensekret.

Jäger und Händler verkauften das sogenannte "Bibergeil" früher, um Nervosität, hysterische Anfälle und Epilepsie zu behandeln. Biber nutzen die fetthaltige Substanz zur Fellpflege und Reviermarkierung. (dpa)

Bürgermeister Mathias Stölzle wies bei der Eröffnung auf die Schattenseiten der Biberbauten hin: Kosten bis zu 30.000 Euro würden der Gemeinde Roggenburg jährlich durch notwendig gewordene Entfernungen von Biberbauten entstehen. Hinzu käme, dass es für den zementartige "Bauschutt" praktisch keine Entsorgungsmöglichkeit gäbe. Ausweichflächen, die die Gemeinde extra für neue Reviere angekauft habe, würden von den Bibern nicht genutzt. Ein aktuelles Beispiel für Behinderungen ist die Vogtmühle. Dort könne eine Turbine für die Energieversorgung nicht betrieben werden, da ein Biberbau den Wasserdurchlass behindere.

Ein selbst gedrehter Kurzfilm ist der Höhepunkt der Ausstellung

Abschließend konnten Besucherinnen und Besucher noch einen besonderen Höhepunkt der Ausstellung bewundern, der besonders bei jüngeren Besuchern Anklang finden dürfte: Ein selbst gedrehter Kurzfilm kann auf einem Monitor abgerufen werden. Die Mitarbeiter sind dafür in Kostüme mit Schwimmflossen gestiegen und spielen Szenen aus dem Alltag eines Bibers nach - einschließlich der beschwerlichen Partnersuche.

Info: Die Ausstellung kann bis Ostermontag des kommenden Jahres besucht werden. Geöffnet ist an allen Tagen, auch an Sonn- und Feiertagen, von 9 bis 17 Uhr. Zu finden ist der Waldpavillon am Parkplatz 3 (Hauptstraße) auf dem Klostergelände in Roggenburg.