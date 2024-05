Der Roggenburger Gemeinderat hat ein neues Mitglied

Dieter Rittler legt sein Mandat in Roggenburg nieder, für ihn rückt Georg Moll nach. Vier Gemeinderäte und der Bürgermeister erhalten eine Auszeichnung.

Georg Moll rückt als erster Listennachfolger der Überparteilichen Wählervereinigung Schießen für Dieter Rittler in den Roggenburger Gemeinderat nach. In der jüngsten Zusammenkunft des Gremiums wurde er von Bürgermeister Mathias Stölzle vereidigt.

Martina Leicht ist jetzt im Rechnungsprüfungsausschuss

Dieter Rittler hatte in einem Brief an den Bürgermeister aus gesundheitlichen Gründen um seine Entlassung aus dem Amt des Gemeinderats gebeten. Das Gremium stellte die Amtsniederlegung aufgrund Artikel 48 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes deklaratorisch fest. Gemeinderätin Martina Leicht wurde als Nachbesetzung für Dieter Rittler in den Rechnungsprüfungsausschuss gewählt.

Engagieren sich seit zehn Jahren im Dienste der Roggenburger Kommunalpolitik (von links): Bürgermeister Mathias Stölzle und die Gemeinderäte Thomas Franke, Ernst Ederle und Joachim Graf. Es fehlt Tobias Schmid. Foto: Manuela Rapp

Zudem fand eine Ehrung statt: Die Gemeinderäte Ernst Ederle, Joachim Graf, Thomas Franke sowie der abwesende Tobias Schmid wurden für ihr zehnjähriges ehrenamtliches kommunalpolitisches Engagement im Gremium zum Wohl der Roggenburger Einwohnerschaft ausgezeichnet. Bürgermeister Mathias Stölzle hatte neben Dankesworten auch für jeden ein Spezialitätenkörbchen aus Schießen dabei. Aber auch der Rathauschef ist mittlerweile eine Dekade im Amt. Der stellvertretende Bürgermeister Johannes Schmid bedankte sich bei Stölzle in seiner Laudatio für dessen „Zeit, Kompetenz, Engagement, Tatendrang, Standfestigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Empathie". Einen Geschenkkorb gab es für ihn natürlich auch.