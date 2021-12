Roggenburg-Schießen

Architekten sind von diesem Hexenhaus in Schießen begeistert

Plus Der Anbau am Gasthof zum Bräuhaus in Schießen ist mit einem Preis ausgezeichnet worden. Für die Wirtin ist das eine frohe Botschaft in schwieriger Zeit.

Von Angela Häusler

Er ist klein, alles andere als unscheinbar und hat einen vielsagenden Namen: „Das Hexenhaus“ heißt der neue Anbau am Schießener Gasthof zum Bräuhaus. Für sein durchdachtes Design haben Bauherrin und Architekt einen Architekturpreis eingeheimst: Das Häuschen gehört zu den prämierten Bauten beim Thomas-Wechs-Preis 2021 des Bundes Deutscher Architekten. Denn es bietet einige Besonderheiten.

