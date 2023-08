Motorradfahrer wird lebensgefährlich verletzt

Vermutlich aus Unachtsamkeit ist ein Biker von der Straße abgekommen und im Graben gelandet

Bei Schwendi ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Am Montag kurz nach 14 Uhr fuhr ein 26-jähriger Mann mit seiner Yamaha auf der Landstraße 1268 von Hörenhausen in Richtung Orsenhausen. Wohl infolge von Unachtsamkeit und weil er zu schnell war, kam der Biker am Ende einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab, so die Polizei.

Die Maschine fuhr noch rund 80 Meter auf dem Grünstreifen weiter, ehe sie abseits der Straße zum Liegen kam. Bei dem Sturz zog sich der Fahrer lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Rettungsdienst und ein Notarzt versorgten den 26-Jährigen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Für die Landung des Hubschraubers musste die Landstraße rund 20 Minuten gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Laupheim schätzt den Sachschaden an der Yamaha auf etwa 10.000 Euro. (AZ)