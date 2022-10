Streit in der Küche eskaliert: Mann verletzt Mitbewohner mit einem Messer

Zwei Männer, die gemeinsam in einer Wohnung leben, geraten in ihrer Küche in Streit. Die Situation eskaliert. Es kommt zu einer Messerattacke.

Ein 45-Jähriger ist in Schwendi (Landkreis Biberach) bei einem Messerangriff verletzt worden. Ein 46-jähriger Verdächtiger sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilen.

Demnach soll es am Montag gegen 15.30 Uhr in der Küche einer Wohnung zu einem Streit zwischen den zwei alkoholisierten Männern gekommen sein. Sie würden nach Polizeiangaben gemeinsam in der Wohnung leben.

Messerattacke in Schwendi: 45-Jähriger erlitt Verletzungen am Hals und an den Händen

Der Streit eskalierte. Der 46-Jährige soll mit einem Küchenmesser auf seinen 45-jährigen Mitbewohner zugegangen sein und ihm damit oberflächliche Schnittverletzungen im Halsbereich zugefügt haben. Bei einem anschließenden Gerangel habe der 45-Jährige weitere tiefere Schnittverletzungen an der Hand erlitten. Nachdem der Angreifer von ihm abgelassen hatte, konnte der 45-jährige Verletzte flüchten.

Der Tatverdächtigte sei zunächst in der Küche der Wohnung geblieben und habe sich schließlich vor die Wohnung begeben, wo er von der Polizei widerstandslos festgenommen und auf ein Polizeirevier verbracht werden konnte. Der 45-Jährige kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus, das er mittlerweile wieder selbstständig verlassen konnte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ der zuständige Richter beim Amtsgericht Biberach am Dienstag Haftbefehl gegen den 46-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung. Seither befindet sich der Mann in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt. (AZ)