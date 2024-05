17-Jähriger streitet sich in Senden mit Ex-Freundin: Polizei schreitet ein:

Ein 17-Jähriger wird im Streit mit seiner Ex-Freundin in Senden so aggressiv, dass Unbeteiligte einschreiten und die Polizei dazwischengehen muss.

Ein 17-Jähriger hat sich am Samstagabend mit seiner gleichaltrigen Ex-Freundin im Stadtpark in Senden verbal gestritten. Wie die Polizei mitteilt, eskalierte der Streit so stark, dass unbeteiligte Zeugen einschreiten mussten und die Polizei verständigten. Als die Ex-Freundin gehen wollte, wurde der Jugendliche zunehmend aggressiver, sodass die Polizeibeamten dazwischen gehen mussten.

Der 17-Jährige versuchte in Senden nach Polizeibeamten zu schlagen

Auch danach leistete er erheblichen Widerstand und versuchte mit der Faust in Richtung eines Polizeibeamten zu schlagen. Letztendlich wurden zwei Polizeibeamte sowie der Jugendliche selbst bei dem Zwischenfall leicht verletzt. Der 17-Jährige ist polizeibekannt, die Polizei leitete gegen ihn nun ein Ermittlungsverfahren wegen diverser Straftaten ein. Die Staatsanwaltschaft ordnete bei dem alkoholisierten Jugendlichen außerdem eine Blutentnahme an. (AZ)