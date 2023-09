57-Jähriger bedroht Jugendliche in Senden mit einem Messer

Polizisten nehmen einem Mann in der Nähe des Bahnhofs in Senden ein Messer ab. Er hatte zuvor versucht, drei Jugendliche zu verletzen.

Zwei sehr unangenehme Begegnungen hatten drei Jugendliche am Dienstagabend mit einem 57 Jahre alten Mann in Senden. Wie die Polizei mitteilt, beleidigte der Mann die Jugendlichen zunächst. Anschließend ging er mit einer Bierflasche auf die Jugendlichen zu und versuchte, diese zu schlagen. Alle drei konnten den Schlägen jedoch ausweichen und flüchteten daraufhin.

Der Mann drohte den Jugendlichen, sie "abzustechen"

Kurze Zeit später trafen sie auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Bereich der Bahnhofstraße wieder auf den Mann. Laut Polizeibericht hatte der Tatverdächtige nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hierbei ein Messer in der Hand und drohte den Jugendlichen damit, sie „abzustechen“. Die zwischenzeitlich verständigten Einsatzkräfte der Polizei trafen den Mann in der Nähe des Bahnhofs an. Bei ihm fanden sie ein Messer, welches sie sicherstellten. Die Beamten leiteten gegen den 57-Jährigen ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und der Bedrohung ein. (AZ)