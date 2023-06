Senden

vor 19 Min.

Altkleidercontainer gerät in Senden in Brand

In Senden hat am Freitag ein Altkleidercontainer gebrannt. Die Ursache ist unbekannt.

Ein Anwohner kann gemeinsam mit der Polizei ein Feuer in der Ortsstraße in Senden in Schach halten. Glücklicherweise wird bei dem Brand niemand verletzt.

An der Ortsstraße in Senden hat ein Container für Altkleider gebrannt. Nach Polizeiangaben fing der Container aus bislang unbekannter Ursache Feuer. Die Flammen griffen schnell auf einen Baum über. Nur durch das schnelle Handeln eines Anwohners sowie der eingesetzten Streifenbesatzung konnte das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr Senden in Schach gehalten und ein Übergriff auf ein Wohnhaus verhindert werden. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. (AZ)

