Auf Sportplatz randaliert: 5000 Euro Schaden

Die Polizei berichtet über Vandalismus an einem Vereinsheim in Senden und nimmt Hinweise entgegen.

Ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro ist in Senden wegen Vandalismus entstanden. Wie die Polizei berichtet, wurde zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Freitag, 17.30 Uhr, ein Sportvereinsheim in der Lange Straße mutwillig beschädigt. Jemand randalierte demnach auf dem Sportplatz und zerstörte Vereinseigentum. Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Senden unter Telefon 07307/910000 in Verbindung zu setzen. (AZ)