Aufsichtsrat der Sendener Wohnungsgesellschaft wird aufgelöst

Lokal Nach einem CSU-Antrag entscheidet der Hauptausschuss über Belange rund um die Sendener Wohnungsbaugesellschaft. Eine Stadträtin wirft der CSU "Kastration" vor.

Der Aufsichtsrat der Sendener Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG) ist Geschichte, in Zukunft entscheidet der Hauptausschuss über deren Belange. Das hat nicht allen Stadträten gefallen.