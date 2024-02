Auto über Nacht zerkratzt: Polizei nimmt Hinweise entgegen

Ein Auto ist in Senden zerkratzt worden. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Jemand hat in der Nacht zum Donnerstag ein Auto in der Hauptstraße in Senden zerkratzt. Der Fahrer parkte seinen weißen Mercedes Sprinter am Mittwochabend gegen 20 Uhr am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 55. Als er am Donnerstag gegen 10 Uhr zurückkam, stellte er Kratzer an der rechten Fahrzeugseite fest. Der Schaden beträgt laut Polizei mehrere tausend Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter Telefon 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)