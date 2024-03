Autos stoßen in Senden zusammen: 6000 Euro Schaden

Beim Rückwärtsfahren übersieht ein Autofahrer in Senden einen anderen Wagen. Glücklicherweise wird bei der Kollision niemand verletzt.

Sachschaden in Höhe von ungefähr 6000 Euro ist am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Senden entstanden. Den Unfallhergang schildert die Polizei wie folgt: Ein 32-Jähriger fuhr mit seinem Auto in der Friedrich-List-Straße rückwärts und übersah dabei einen anderen Wagen. Beide Autos stießen zusammen, verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. (AZ)